Иван Новосельцев вернулся в «Арсенал»

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

На какой период подписан контракт с футболистом, не сообщается.

ПФК «Арсенал» подписал контракт с Иваном Новосельцевым. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

29-летний центральный защитник — воспитанник спортшколы ФК «Химки». Выступал за «Истру», московское «Торпедо», «Ростов», «Анжи» и «Зенит». Последние два сезона провел в «Сочи». В составе южан сыграл 35 матчей и забил два мяча. Контракт с командой у футболиста истек несколько дней назад.

Напомним, Новосельцев на правах аренды играл за «Арсенал» в сезоне- 2017/18. В составе оружейников он провел два матча.