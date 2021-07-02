Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".
Иван Новосельцев вернулся в «Арсенал»
На какой период подписан контракт с футболистом, не сообщается.
ПФК «Арсенал» подписал контракт с Иваном Новосельцевым. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
29-летний центральный защитник — воспитанник спортшколы ФК «Химки». Выступал за «Истру», московское «Торпедо», «Ростов», «Анжи» и «Зенит». Последние два сезона провел в «Сочи». В составе южан сыграл 35 матчей и забил два мяча. Контракт с командой у футболиста истек несколько дней назад.
Напомним, Новосельцев на правах аренды играл за «Арсенал» в сезоне- 2017/18. В составе оружейников он провел два матча.
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