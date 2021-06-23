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Вратарь Артур Нигматуллин покинул тульский «Арсенал»

Вратарь Артур Нигматуллин покинул тульский «Арсенал»

Клуб не стал продлевать контракт с голкипером.

Вратарь Артур Нигматуллин покинул тульский «Арсенал». Как сообщает клубная пресс-служба, у 30-летнего голкипера истек срок контракта с  оружейниками.

Нигматуллин перешел в «Арсенал» в сезоне-2018/19. На его счету 31 официальный матч в футболке тульского клуба.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:01 0
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