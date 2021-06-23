Вратарь Артур Нигматуллин покинул тульский «Арсенал»
Клуб не стал продлевать контракт с голкипером.
Вратарь Артур Нигматуллин покинул тульский «Арсенал». Как сообщает клубная пресс-служба, у 30-летнего голкипера истек срок контракта с оружейниками.
Нигматуллин перешел в «Арсенал» в сезоне-2018/19. На его счету 31 официальный матч в футболке тульского клуба.
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