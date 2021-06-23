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В Тульской области пенсионерка угрожала зарезать медика и оскорбила полицейского
Фото: архив Myslo.

В Тульской области пенсионерка угрожала зарезать медика и оскорбила полицейского

Женщине не понравилось, что ее родственницу предложили госпитализировать.

В Тульской области 64-летняя жительница Арсеньевского района обвиняется в публичном оскорблении полицейского и угрозе убийством, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
По предварительной информации, 21 июня бригада скорой помощи прибыла на вызов к пожилой жительнице деревни Сычевка, получившей травму ноги. После осмотра пациентки фельдшер предложил ее госпитализировать, но столкнулся с рьяным отпором со стороны ее пьяной родственницы. 64-летняя женщина схватила нож и угрожала фельдшеру убийством.
 
Сотрудники скорой вызвали полицию, и на место происшествия прибыл начальник местного отделения полиции. Его обвиняемая тоже не обошла своим вниманием и публично оскорбила.
 
В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. 
 
Отметим, что пенсионерку, на вызов к которой выезжали медики, в итоге госпитализировали. Сейчас женщина находится в Тульской областной клинической больнице.  
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:35 +4
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