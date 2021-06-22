В Щекинском районе мужчина ограбил велосипедиста

Отобрал транспортное средство и телефон. Чуть позже злодея задержали сотрудники ППС.

В Щекинском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник в парке напал на 35-летнего велосипедиста. Злодей отобрал у потерпевшего транспортное средство и мобильник, после чего скрылся.

В кратчайшее время подозреваемого в преступлении задержали сотрудники ППС. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель.

В полиции по данному факту проводится проверка.