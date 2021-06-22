новости
новости
Регистрация
В Щекинском районе мужчина ограбил велосипедиста

В Щекинском районе мужчина ограбил велосипедиста

Отобрал транспортное средство и телефон. Чуть позже злодея задержали сотрудники ППС.

В Щекинском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник в парке напал на 35-летнего велосипедиста. Злодей отобрал у потерпевшего транспортное средство и мобильник, после чего скрылся.

В кратчайшее время подозреваемого в преступлении задержали сотрудники ППС. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель.

В полиции по данному факту проводится проверка. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 12:20 +2
Другие статьи по темам
Прочее
полициякриминалграбежЩекинский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле грузовик вытолкнул легковушку в кювет: пострадали женщина и ребенок
В Туле грузовик вытолкнул легковушку в кювет: пострадали женщина и ребенок
Юных футболисток приглашают на бесплатные тренировки в Центральном парке
Юных футболисток приглашают на бесплатные тренировки в Центральном парке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.