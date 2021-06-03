новости
новости
Регистрация
Украл стиральную машину и угрожал убить друзей: в Новомосковске осудят местного жителя

Украл стиральную машину и угрожал убить друзей: в Новомосковске осудят местного жителя

В уголовном деле 33-летнего мужчины сразу 10 эпизодов.

В Новомосковске местный житель обвиняется в краже, грабеже, угрозах убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В феврале этого года 33-летний обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомых. Мужчина напился, поссорился с друзьями и жестоко избил их, периодически выкрикивая фразы о том, что убьет их. После этого обвиняемый припрятал в свою сумку ноутбук хозяина квартиры и ушел, прихватив заодно еще и стиральную машину.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 08:24 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Тульская областькриминалсудНовомосковскпроисшествия
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Три тулячки выступают на чемпионате России по ММА
Три тулячки выступают на чемпионате России по ММА
«Накажи автохама»: на такси с ветерком по встречной
«Накажи автохама»: на такси с ветерком по встречной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.