Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
Начальник УМВД Сергей Галкин поздравил маленьких туляков с Днём защиты детей
Глава региональной полиции посетил Тульский областной специализированный дом ребенка.
В День защиты детей начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин посетил Тульский областной специализированный дом ребенка № 1. Здесь на воспитании находятся дети-сироты и малыши, оставшиеся без попечения родителей.
В учреждении состоялся утренник, посвящённый празднику и наступлению лета. Гости подарили малышам заряд бодрости и хорошего настроения, вручили подарки. Сергей Галкин отметил, что участие в подобных праздниках даёт полицейским возможность поделиться душевным теплом с детьми, которые остались без родительской любви и заботы.
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