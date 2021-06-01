Начальник УМВД Сергей Галкин поздравил маленьких туляков с Днём защиты детей

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В День защиты детей начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин посетил Тульский областной специализированный дом ребенка № 1. Здесь на воспитании находятся дети-сироты и малыши, оставшиеся без попечения родителей.

В учреждении состоялся утренник, посвящённый празднику и наступлению лета. Гости подарили малышам заряд бодрости и хорошего настроения, вручили подарки. Сергей Галкин отметил, что участие в подобных праздниках даёт полицейским возможность поделиться душевным теплом с детьми, которые остались без родительской любви и заботы.