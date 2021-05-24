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В первую летнюю смену в оздоровительных лагерях отдохнут 30 тысяч детей
фото: пресс-служба регионального правительства

В первую летнюю смену в оздоровительных лагерях отдохнут 30 тысяч детей

Еще 300 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в Крыму.

24 мая на оперативном еженедельном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили готовность детских лагерей к летнему сезону. 
 
В ходе заседания с докладом выступила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова:
 
- В первую летнюю смену будет работать 13 загородных лагерей, пять санаториев, 374 лагеря с дневным пребыванием, 36 лагерей труда и отдыха. Около 3 тысяч ребят отправятся на отдых в загородные учреждения, 27 тысяч – будут отдыхать в лагерях при школах. Кроме этого, ведется закупка путевок в здравницы Краснодарского края. 300 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в Крыму. Первый заезд запланирован на 21 июня.
 
Муниципальные межведомственные комиссии завершат приемку оздоровительных учреждений 28 мая. Все оздоровительные учреждения будут работать с соблюдением противоковидных требований таких как: заполняемость не более чем на 75%, регулярное проведение дезинфекции. Создан запас кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты, приобретено оборудование по обеззараживанию воздуха. Территории учреждений обработаны от клещей. 
 
Также министр сообщила, что региональные минтруд и минздрав проработали вопрос социальной поддержки детей медицинских работников, работающих в инфекционных госпиталях с коронавирусными больными. В августе около 300 детей медиков отправятся в Краснодарский край.
 
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