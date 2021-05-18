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«Ротор» попросил КДК РФС оценить правомерность переноса матча «Уфа» — «Арсенал»
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Ротор» попросил КДК РФС оценить правомерность переноса матча «Уфа» — «Арсенал»

Волгоградский клуб уверен, что произошедшее — нарушение спортивного принципа.

«Ротор» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой дать оценку правомерности переноса матча «Уфа» — «Арсенал», действиям официальных лиц игры, которые осуществляли замеры температуры. Об этом пишет Sport24.

Напомним, все матчи заключительного, 30-го тура, должны были начаться одновременно. Игра в Уфе из-за слишком высокой температуры воздуха была сдвинута на два часа позже.

«Арсенал» и «Уфа» были прямыми конкурентами волгоградцев в борьбе за выживание. Команды играли, уже зная результат матча «Ротора» с «Рубином».

Ранее генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что это нарушение спортивного принципа. По его словам, футболисты его команды «играли под напряжением», а в Уфе футболисты «вышли играть на расслабоне».

С просьбой разобраться в ситуации выступили и фанаты волгоградцев. Они написали главе РФС соответствующее письмо.

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