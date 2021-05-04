новости
новости
Регистрация
Выставка «Тульское качество» пройдет с 25 мая по 30 июня

Выставка «Тульское качество» пройдет с 25 мая по 30 июня

В этом году мероприятие состоится в гибридном формате.

Определены даты проведения выставки «Тульское качество – 2021». В этом году она пройдет с 25 мая по 30 июня. Также в рамках выставки состоится конкурс «Лучшие товары и услуги Тульской области», лауреаты которого смогут принять участие в отборочном туре федеральной программы «100 лучших товаров России».

Организаторы выставки-конкурса «Тульское качество» — Союз «Тульская торгово-промышленная палата», ФБУ «Тульский ЦСМ», Тульское региональное отделение Союза машиностроителей России. Мероприятие проходит при поддержке правительства Тульской области и администрации города Тулы.

На протяжении более двух десятков лет выставка «Тульское качество» собирает лучшие региональные компании, которые своей деятельностью наглядно демонстрируют востребованность производимой ими продукции и оказываемых услуг. 

В этом году мероприятие пройдет в гибридном формате. Деловая программа будет еще насыщеннее и состоится в традиционном офлайн-формате, а стенды будут представлены онлайн — на портале выставки. Посетители смогут посмотреть видеоролики об организациях, получить онлайн-консультации, изучить полный каталог и даже связаться с производителем заинтересовавших товаров и услуг в любом удобном месседжере или социальных сетях.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:05 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тульское качествовыставка Тульское качество

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские «художницы» завоевали медали на межрегиональных соревнованиях
Тульские «художницы» завоевали медали на межрегиональных соревнованиях
Дело о бойне в Алексине передали в другой суд из-за возможной предвзятости присяжных
Дело о бойне в Алексине передали в другой суд из-за возможной предвзятости присяжных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.