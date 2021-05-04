Выставка «Тульское качество» пройдет с 25 мая по 30 июня

В этом году мероприятие состоится в гибридном формате.

Определены даты проведения выставки «Тульское качество – 2021». В этом году она пройдет с 25 мая по 30 июня. Также в рамках выставки состоится конкурс «Лучшие товары и услуги Тульской области», лауреаты которого смогут принять участие в отборочном туре федеральной программы «100 лучших товаров России».

Организаторы выставки-конкурса «Тульское качество» — Союз «Тульская торгово-промышленная палата», ФБУ «Тульский ЦСМ», Тульское региональное отделение Союза машиностроителей России. Мероприятие проходит при поддержке правительства Тульской области и администрации города Тулы.

На протяжении более двух десятков лет выставка «Тульское качество» собирает лучшие региональные компании, которые своей деятельностью наглядно демонстрируют востребованность производимой ими продукции и оказываемых услуг.

В этом году мероприятие пройдет в гибридном формате. Деловая программа будет еще насыщеннее и состоится в традиционном офлайн-формате, а стенды будут представлены онлайн — на портале выставки. Посетители смогут посмотреть видеоролики об организациях, получить онлайн-консультации, изучить полный каталог и даже связаться с производителем заинтересовавших товаров и услуг в любом удобном месседжере или социальных сетях.