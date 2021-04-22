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Хоккеисты «Академии Михайлова» выступят на первенстве России

Хоккеисты «Академии Михайлова» выступят на первенстве России

Они завоевали серебряную медаль на первенстве ЦФО, которое прошло в Подмосковье.

В Мытищах завершился третий этап первенства ЦФО по хоккею среди юниоров. В последнем матче розыгрыша юниоры «Академии Михайлова» обыграли команду ярославского ГУОР со счетом 4:1.

Шайбы забрасывали: Иван Баранов, Захар Зайцев, Даниил Жураков, Матвей Брынцев. Лучшим защитником турнира признан хоккеист «Академии Михайлова» Даниил Жураков.

По итогам розыгрыша «михайловцы» завоевали серебряные медали и право представлять ЦФО на первенстве России, которое стартует 3 мая в Омске.

 

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