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Дело о мене Центрального стадиона в Туле: сегодня допросят новых свидетелей
Фото из архива Myslo.

Дело о мене Центрального стадиона в Туле: сегодня допросят новых свидетелей

В Советском районном суде Тулы состоится очередное заседание по уголовному делу Татьяны Силаевой.

Советский районный суд продолжает распутывать схему мены территории трамвайного депо на стадион «Арсенал», в результате которой главное предприятие Тулы, предоставляющее услуги общественного транспорта, сначала оказалось в арендной кабале, а после и вовсе осталось без площадки для автобусного парка. В итоге «Тулгорэлектротранс», по мнению следствия, понес убытки в размере более чем 61,3 млн рублей.

Обвинение предъявлено заместителю председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяне Силаевой.

Сегодня, 2 апреля, показания в суде дадут действующий первый заместитель главы администрации Тулы Илья Беспалов, Ирина Мохначева, которая являлась начальником управления правовой работы и покинула должность в 2015 году, Елена Жеглова – она была начальником отдела планирования и контроля муниципального сектора экономики, покинула должность в 2015 году.

Сюжет: Дело о мене территории Центрального стадиона на депо
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