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«Ротор» – «Арсенал»: дело не в тренере, а в футболистах
Текст Сергея Малютина. Фото пресс-службы "Ротора".

«Ротор» – «Арсенал»: дело не в тренере, а в футболистах

Оружейники вновь не забили, проиграли прямому конкуренту и рискуют закончить год на последнем месте.

В Волгоград туляки оправлялись, как на последний бой. Перед заключительным матчем в 2020 году деваться арсенальцам было некуда. Прямые конкуренты «Тамбов», «Уфа» и «Ротор» вплотную подобрались к тульской команде и горели желанием ее опередить. Следовательно, для того чтобы хоть как-то облегчить себе весну, «Арсеналу» нужно было любой ценой побеждать волгоградцев. Однако вновь получилось, как получилось.

После Луки Джорджевича в матче с «Химками» Дмитрий Парфенов вновь остался без чистого форварда. В качестве наконечника копья в матче с «Ротором» вышел Кирилл Панченко. Как мы уже видели в предыдущих встречах, Кирилл пока не подходит на эту роль. Складывается впечатление, что иногда он просто не знает, что ему нужно делать и по привычке его тянет в полузащиту. Да, в запасе есть Луценко и Минаев, но первый еще не готов играть больше 10 минут, а второй, видимо, пока не годится на роль форварда команды РПЛ.

Продолжая тему состава, в этой встрече Дмитрий Парфенов наверняка удивил многих экспертов стартовым сочетанием игроков. После длительной паузы в состав вернулись Кингс и Бурлак, а вышедший с капитанской повязкой Хагуш впервые появился на поле с первых минут. Пару слов про Анри: старожила нашего клуба во вчерашней игре лишний раз напомнил партнерам, как нужно биться за команду, жаль, что настроение нашего «льва» в этот вечер передалось не многим.

Теперь перейдем к игре, разберем всего четыре ключевых момента матча.

Первое, это стандарты, а если быть точнее, штрафные. Горбатенко, Ломовицкий, Кингс, Ткачев и Панченко… Как, обладая таким подбором игроков с мощными ударами, мы никак не можем забить со штрафных? Чтобы вспомнить последний гол «Арсенала» со стандарта, нужно голову сломать. На ум приходит разве что забитый Пантелеевым мяч в ворота «Урала» в прошлом сезоне.

В матче с «Ротором» у нашей команды было как минимум две возможности забить со штрафного, но итогом стали только неудачные «выстрелы» Ломовицкого и Панченко.

Второе. «Арсенал» вновь очень слабо сыграл в атаке. 20 ударов и только 4 в створ, причем назвать их опасными можно с натяжкой. Без забитых мячей игры не выигрываются, о чем и говорит статистика. Оружейники не забивают уже в пятом матче к ряду. Когда такое было?

Третье. Вернемся с нова к теме судейства. Как можно было пропустить эпизод с Ломовицким? На 68-й минуте Гогуа прямой ногой воткнулся в колено полузащитника. Судья просто зафиксировал фол. Никакой карточки защитник «Ротора» так перед собой и не увидел. Глядя на работу арбитров, начинаешься задумываться о том, что к двум извечным российским вопросам — кто виноват и что делать? — добавляется третий: «Куда смотрит VAR?»

Четвертое. Пенальти в ворота «Арсенала». С приходом Дмитрия Парфенова оборона стала играть лучше. Однако с одной оговоркой: в этом сезоне тульские защитники умудряются в простых ситуациях привозить голы. За примерами далеко ходить не нужно. Рассказов в матче с «Химками» без помех дал забить Кухарчуку, Кадири зачем-то скидывал мяч Шамову в матче с «Динамо», Хлусевич не сумел выиграть верховую борьбу у маленького Степанова в домашней игре против «Ротора», и вот сейчас Бурлак в простом эпизоде сыграл в ногу игрока волгоградской команды.

Вывод: пришло время что-то менять. Дмитрий Парфенов и тренерский штаб должны сейчас сесть и принять решение, с кем они будут входить в весну. Возможно, где-то нужно будет резать по-живому. Но иначе никак. Первая часть сезона показала, дело не в тренере. Дело в футболистах, и если они в прошлых сезонах показывали свой максимум, то сейчас они видимо серьезно снизили к себе требования.

Кстати, об этом они сами и говорят во флэш-интервью: копаться и искать причины нужно в себе. Не хочется верить, в то, что пятилетняя кропотливая работа нынешнего руководства будет разрушена в один миг.

Будем надеяться, что весной «Арсенал», как и несколько сезонов назад, расправит крылья подобно птице феникс и восстанет из пепла.

 

«Ротор» — «Арсенал» — 1:0

16 декабря. Волгоград. «Волгоград Арена», 2118 зрителей. Судьи Игорь Панин (Дмитров), Дмитрий Сафьян (Москва), Андрей Гурбанов (Краснодар).

Гол: Фламарион (81, с пенальти, 1:0).

«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Песегов, Макаров, Жигулев, Кипиани (Серченков, 63), Муллин (Понсе, 69), Фламарион.

«Арсенал»: Шамов, Рассказов (Луценко, 84), Бурлак, Мохаммед, Хагуш, Ломовицкий (Хлусевич, 87), Костадинов, Горбатенко, К. Кангва, Ткачев (Э.Кангва, 75), Панченко.

Предупреждения: Степанов (15), Ткачев (16), Кожемякин (37), Рассказов (58), Костадинов (73), Мохаммед (82), Горбатенко (87), Хагуш (90).

Удары (в створ): 9 (2) — 19 (4). Угловые: 5 — 3. Голевые моменты: 2 — 2.

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