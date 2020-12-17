– По срокам выполнения работ пока у нас информации нет, но прогнозируем, что в рамках ревитализации исторического центра (о ревитализации подробнее тут) проект будет однозначно выполнен. Объект, очевидно, является одним из самых уникальных в Тульской области, — сказал Денис Горецкий.

Кто будет выполнять работы, пока не сообщается.