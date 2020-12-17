Читатели Myslo заметили, что у ворот усадьбы Ливенцевых на ул. Дзержинского началось какое-то движение. Редакция запросила официальный комментарий в компетентных органах.
В ответ на запрос инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия сообщила:
– Чтобы предотвратить ухудшение состояния объекта культурного наследия «Ворота с оградой, усадьба И. В. Ливенцова (Почтовый дом), XVIII в.», на нем проводятся противоаварийные работы. Их выполняет ООО «СтройПроектИнжиниринг» на основании разрешения, выданного инспекцией. Фирма имеет лицензию Минкультуры России.
Честно говоря, с воротами что-то затянули. Напомним вам нашу публикацию от 21 марта 2019 года. Тогда ответы нам давал бывший руководитель инспекции Денис Горецкий:
«В Туле двое ворот объединяет не только статус культурного объекта, но и фамилия их первых владельцев — Ливенцевы. Одни из них находятся на ул. Дзержинского, другие — в Денисовском переулке. И оба объекта давно нуждаются в реставрации».
Денис Горецкий тогда сообщил, что расположенные на ул. Дзержинского колонны (посмотреть, как они выглядели, и почитать их историю можно здесь
), оставшиеся от въездной группы, ждет реставрация.
Две недели назад администрации Тулы было дано задание привести в порядок эту въездную группу.
И еще про одни ворота. Въездные парадные ворота в усадьбу Ивана Васильевича Ливенцева, главы города Тулы, они же Ломовские ворота (их история и фото здесь), расположены в Денисовском переулке. Их обещали отреставрировать еще в 2015 году за счет инвестора. Сообщалось о составлении проекта, но дальше слов дело не пошло.
На данный момент проект реставрации уже согласован с инспекцией по охране объектов культурного наследия.
– По срокам выполнения работ пока у нас информации нет, но прогнозируем, что в рамках ревитализации исторического центра (о ревитализации подробнее тут) проект будет однозначно выполнен. Объект, очевидно, является одним из самых уникальных в Тульской области, — сказал Денис Горецкий.
Кто будет выполнять работы, пока не сообщается.