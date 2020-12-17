Читатели Myslo заметили, что у ворот усадьбы Ливенцевых на ул. Дзержинского началось какое-то движение. Редакция запросила официальный комментарий в компетентных органах.

В ответ на запрос инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия сообщила:

– Чтобы предотвратить ухудшение состояния объекта культурного наследия «Ворота с оградой, усадьба И. В. Ливенцова (Почтовый дом), XVIII в.», на нем проводятся противоаварийные работы. Их выполняет ООО «СтройПроектИнжиниринг» на основании разрешения, выданного инспекцией. Фирма имеет лицензию Минкультуры России.

«В Туле двое ворот объединяет не только статус культурного объекта, но и фамилия их первых владельцев — Ливенцевы. Одни из них находятся на ул. Дзержинского, другие — в Денисовском переулке. И оба объекта давно нуждаются в реставрации».

Денис Горецкий тогда сообщил, что расположенные на ул. Дзержинского колонны (посмотреть, как они выглядели, и почитать), оставшиеся от въездной группы, ждет реставрация.

Две недели назад администрации Тулы было дано задание привести в порядок эту въездную группу.

И еще про одни ворота. Въездные парадные ворота в усадьбу Ивана Васильевича Ливенцева, главы города Тулы, они же Ломовские ворота (их история и фото здесь), расположены в Денисовском переулке. Их обещали отреставрировать еще в 2015 году за счет инвестора. Сообщалось о составлении проекта, но дальше слов дело не пошло.

На данный момент проект реставрации уже согласован с инспекцией по охране объектов культурного наследия.