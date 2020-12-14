Туляков приглашают в виртуальное путешествие по музеям

12 декабря в 10:00 на страницах аккаунтов филиала Исторического музея в Туле стартовала акция #МузейныйДом.

Пятнадцать тульских музеев объединились, чтобы познакомить туляков с историей и архитектурным обаянием зданий, в которых расположились или готовятся экспозиции и выставки. Пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Инстаграм» музеи приглашают прогуляться по историческому центру оружейной столицы и попутешествовать по Тульскому краю.

В программе – рассказ о купеческих особняках; домах деятелей искусства, прославивших тульскую землю, дворце сына Екатерины Великой, зданиях дореволюционных государственных учреждений и других интересных строениях региона.

В акции #МузейныйДом принимают участие:

музеи-заповедники «Ясная Поляна», В. Д. Поленова, «Куликово поле»;

музеи «Тульские древности», «Тульские самовары»,

Центр семейной истории,

Тульский областной краеведческий музей,

Тульский историко-архитектурный музей,

Крапивенский музей,

Музей декоративно-прикладного искусства,

Музей русского и современного искусства в селе Крапивна,

Богородицкий дворец-музей,

Мемориальный музей Н. И. Белобородова,

Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник.

Все истории можно будет найти по хештегу #МузейныйДом.