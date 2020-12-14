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Туляков приглашают в виртуальное путешествие по музеям

Туляков приглашают в виртуальное путешествие по музеям

Акция #МузейныйДом продлится до 19 декабря.

12 декабря в 10:00 на страницах аккаунтов филиала Исторического музея в Туле стартовала акция  #МузейныйДом.
 
Пятнадцать тульских музеев объединились, чтобы познакомить туляков с историей и архитектурным обаянием зданий, в которых расположились или готовятся экспозиции и выставки. Пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Инстаграм» музеи приглашают прогуляться по историческому центру оружейной столицы и попутешествовать по Тульскому краю.
 
В программе – рассказ о купеческих особняках; домах деятелей искусства, прославивших тульскую землю, дворце сына Екатерины Великой, зданиях дореволюционных государственных учреждений и других интересных строениях региона. 
 
В акции #МузейныйДом принимают участие:
 
  • музеи-заповедники «Ясная Поляна», В. Д. Поленова, «Куликово поле»;
  • музеи «Тульские древности», «Тульские самовары», 
  • Центр семейной истории, 
  • Тульский областной краеведческий музей, 
  • Тульский историко-архитектурный музей, 
  • Крапивенский музей, 
  • Музей декоративно-прикладного искусства, 
  • Музей русского и современного искусства в селе Крапивна, 
  • Богородицкий дворец-музей, 
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова,
  • Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник.
Все истории можно будет найти по хештегу #МузейныйДом.
 
 
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