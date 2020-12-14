Туляков приглашают в виртуальное путешествие по музеям
Акция #МузейныйДом продлится до 19 декабря.
12 декабря в 10:00 на страницах аккаунтов филиала Исторического музея в Туле стартовала акция #МузейныйДом.
Пятнадцать тульских музеев объединились, чтобы познакомить туляков с историей и архитектурным обаянием зданий, в которых расположились или готовятся экспозиции и выставки. Пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Инстаграм» музеи приглашают прогуляться по историческому центру оружейной столицы и попутешествовать по Тульскому краю.
В программе – рассказ о купеческих особняках; домах деятелей искусства, прославивших тульскую землю, дворце сына Екатерины Великой, зданиях дореволюционных государственных учреждений и других интересных строениях региона.
В акции #МузейныйДом принимают участие:
- музеи-заповедники «Ясная Поляна», В. Д. Поленова, «Куликово поле»;
- музеи «Тульские древности», «Тульские самовары»,
- Центр семейной истории,
- Тульский областной краеведческий музей,
- Тульский историко-архитектурный музей,
- Крапивенский музей,
- Музей декоративно-прикладного искусства,
- Музей русского и современного искусства в селе Крапивна,
- Богородицкий дворец-музей,
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова,
- Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник.
Все истории можно будет найти по хештегу #МузейныйДом.