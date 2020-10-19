Волейболистки «Тулицы» приглашают болельщиков на домашний матч, который состоится 21 октября в 19.00 в манеже стадиона «Арсенал». Тульские спортсменки сыграют с «Минчанкой» (Минск).

Билеты на игру 8-го тура Суперлиги можно приобрести онлайн либо в точках продажи (в ТРЦ «Гостиный двор» или в палатке напротив центрального входа в Городской концертный зал).

Приходите поддержать тульских волейболисток!