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Нападение на предпринимателя в Туле: разбили голову и отобрали миллион рублей

Нападение на предпринимателя в Туле: разбили голову и отобрали миллион рублей

Сейчас преступников ищет полиция.

Сегодня, 19 октября, на Одоевском шоссе в Туле возле одной из оптовых баз было совершено нападение на предпринимателя, сообщает корреспондент Myslo.
 
По предварительной информации, преступников было двое и они передвигались на серебристом «ВАЗе». Предположительно, злоумышленники знали, что у мужчины будут с собой деньги, и караулили его.
 
Увидев жертву, один из преступников ударил его по голове дубинкой, забрал сумку, после чего подельники скрылись.
 
На место происшествия выезжало руководство УМВД России по Тульской области. 
 
В настоящее время преступники объявлены в розыск.
 
 
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Нападение на коммерса 19.10.2020, Фото: 1
Нападение на коммерса 19.10.2020, Фото: 2
Нападение на коммерса 19.10.2020, Фото: 3
Нападение на коммерса 19.10.2020, Фото: 4
Нападение на коммерса 19.10.2020, Фото: 5
Нападение на коммерса 19.10.2020, Фото: 6
Нападение на коммерса 19.10.2020, Фото: 7
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:12 +6
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