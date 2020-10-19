Нападение на предпринимателя в Туле: разбили голову и отобрали миллион рублей
Сейчас преступников ищет полиция.
Сегодня, 19 октября, на Одоевском шоссе в Туле возле одной из оптовых баз было совершено нападение на предпринимателя, сообщает корреспондент Myslo.
По предварительной информации, преступников было двое и они передвигались на серебристом «ВАЗе». Предположительно, злоумышленники знали, что у мужчины будут с собой деньги, и караулили его.
Увидев жертву, один из преступников ударил его по голове дубинкой, забрал сумку, после чего подельники скрылись.
На место происшествия выезжало руководство УМВД России по Тульской области.
В настоящее время преступники объявлены в розыск.
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