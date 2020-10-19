Нападение на предпринимателя в Туле: разбили голову и отобрали миллион рублей

Сегодня, 19 октября, на Одоевском шоссе в Туле возле одной из оптовых баз было совершено нападение на предпринимателя, сообщает корреспондент Myslo.

По предварительной информации, преступников было двое и они передвигались на серебристом «ВАЗе». Предположительно, злоумышленники знали, что у мужчины будут с собой деньги, и караулили его.

Увидев жертву, один из преступников ударил его по голове дубинкой, забрал сумку, после чего подельники скрылись.

На место происшествия выезжало руководство УМВД России по Тульской области.

В настоящее время преступники объявлены в розыск.