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В Киреевском районе в жестком ДТП пострадал мужчина

В Киреевском районе в жестком ДТП пострадал мужчина

Причиной автоаварии стал выезд на встречку.

Утром, 17 октября в Киреевском районе Тульской области произошло серьезное ДТП. На 4-м километре автодороги «Болохово — Шварц» Renault Logan под управлением 49-летнего мужчины врезался во встречный ВАЗ-21043.
 
 
В результате автоаварии пострадал и был госпитализирован 42-летний водитель «четверки». Предполагается, что причиной ДТП стал выезд Renault Logan на полосу встречного движения.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:50 +2
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