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Фарм-клуб тульского «Арсенала» разгромно проиграл воронежскому «Факелу» – 0:9
Фото: fakelfc.ru.

Фарм-клуб тульского «Арсенала» разгромно проиграл воронежскому «Факелу» – 0:9

Контрольная игра состоялась в Воронеже.

Накануне новомосковский ФК «Химик-Арсенал» провел два спарринга в Воронеже против местной команды ФК «Факел». Новомосковцы обыграли молодежный состав с минимальным счетом — 1:0. Единственный гол в матче забил Смирнов.

А вот взрослая команда «Факела» разгромила «Химик» со счетом 9:0. Голы забивали Акбашев, 15 (1:0, пен.). Яковлев, 35 (2:0). Разборов, 42 (3:0). Петрусёв, 64 (4:0). Петрусёв, 66 (5:0). Дмитриев, 68 (6:0). Смирнов, 72 (7:0). Дмитриев, 79 (8:0). Разборов, 81 (9:0).

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:10 0
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