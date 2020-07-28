Фарм-клуб тульского «Арсенала» разгромно проиграл воронежскому «Факелу» – 0:9

Фото: fakelfc.ru.

Накануне новомосковский ФК «Химик-Арсенал» провел два спарринга в Воронеже против местной команды ФК «Факел». Новомосковцы обыграли молодежный состав с минимальным счетом — 1:0. Единственный гол в матче забил Смирнов.

А вот взрослая команда «Факела» разгромила «Химик» со счетом 9:0. Голы забивали Акбашев, 15 (1:0, пен.). Яковлев, 35 (2:0). Разборов, 42 (3:0). Петрусёв, 64 (4:0). Петрусёв, 66 (5:0). Дмитриев, 68 (6:0). Смирнов, 72 (7:0). Дмитриев, 79 (8:0). Разборов, 81 (9:0).