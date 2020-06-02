Опубликовано расписание матчей «Арсенала» до конца сезона

Фото из архива Myslo.

Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня. Как сообщает РПЛ, при составлении календаря было необходимо уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды.

– Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике. Календарь составлен таким образом, чтобы все команды были в равных условиях и у каждой было минимум три дня на подготовку к матчу, — сообщается на сайте Премьер-лиги.

Тульскому «Арсеналу» предстоит сыграть со «Спартаком» (20 июня), «Ростовом» (27 июня), «Ахматом» (1 июля), «Динамо» (4 июля), «Крыльями Советов» (7 июля), «Тамбовом» (11 июля), «Уралом» (15 июля), «Уфой» (22 июля).

полное расписание матчей

23 тур

19 июня 18.00 «Крылья Советов» — «Ахмат»

19 июня 20.00 «Сочи» — «Ростов»

20 июня 14.00 «Урал» — «Рубин»

20 июня 16.30 «Арсенал» — «Спартак»

20 июня 19.00 ЦСКА — «Зенит»

21 июня 15.00 «Уфа» — «Тамбов»

21 июня 17.30 «Локомотив» — «Оренбург»

21 июня 20.00 «Краснодар» — «Динамо»

Четвертьфинал Олимп-Кубка России: 23−25 июня

24 тур

26 июня 18.00 «Ахмат» — «Сочи»

26 июня 20.30 «Зенит» — «Крылья Советов»

27 июня 14.00 «Оренбург» — «Краснодар»

27 июня 16.30 «Спартак» — «Уфа»

27 июня 17.30 «Рубин» — «Локомотив»

27 июня 19.00 «Динамо» — ЦСКА

27 июня 20.00 «Ростов» — «Арсенал»

28 июня 16.30 «Урал» — «Тамбов»

25 тур

30 июня 18.00 «Локомотив» — «Крылья Советов»

30 июня 20.30 ЦСКА — «Спартак»

1 июля 15.00 «Оренбург» — «Урал»

1 июля 15.00 «Уфа» — «Рубин»

1 июля 17.30 «Тамбов» — «Зенит»

1 июля 17.30 «Арсенал» — «Ахмат»

1 июля 20.00 «Ростов» — «Краснодар»

1 июля 20.00 «Сочи» — «Динамо»

26 тур

4 июля 16.30 «Динамо» — «Арсенал»

4 июля 18.30 «Крылья Советов» — «Ростов»

4 июля 18.30 «Спартак» — «Тамбов»

4 июля 20.30 «Ахмат» — ЦСКА

4 июля 20.30 «Локомотив» — «Сочи»

5 июля 16.30 «Уфа» — «Урал»

5 июля 18.30 «Рубин» — «Оренбург»

5 июля 20.30 «Краснодар» — «Зенит»

27 тур

7 июля 18.30 «Тамбов» — «Ахмат»

7 июля 20.30 «Арсенал» — «Крылья Советов»

8 июля 16.00 «Оренбург» — ЦСКА

8 июля 18.00 «Зенит» — «Сочи»

8 июля 20.30 «Ростов» — «Уфа»

8 июля 20.30 «Спартак» — «Локомотив»

9 июля 17.00 «Урал» — «Динамо»

9 июля 20.30 «Рубин» — «Краснодар»

28 тур

11 июля 16.00 «Арсенал» — «Тамбов»

11 июля 18.30 «Ахмат» — «Зенит»

11 июля 20.30 «Сочи» — «Спартак»

12 июля 14.00 «Оренбург» — «Ростов»

12 июля 16.30 «Локомотив» — «Уфа»

12 июля 18.30 «Динамо» — «Крылья Советов»

12 июля 18.30 ЦСКА — «Рубин»

12 июля 20.30 «Краснодар» — «Урал»

29 тур

15 июля 16.00 «Урал» — «Арсенал»

15 июля 16.00 «Крылья Советов» — «Краснодар»

15 июля 18.00 «Рубин» — «Ростов»

15 июля 18.00 «Спартак» — «Ахмат»

15 июля 20.30 «Локомотив» — ЦСКА

15 июля 20.30 «Зенит» — «Оренбург»

16 июля 18.00 «Уфа» — «Динамо»

16 июля 20.30 «Тамбов» — «Сочи»

Полуфиналы Олимп-Кубка России: 18−19 июля

30 тур

22 июля 19.00 «Ростов» — «Зенит»

22 июля 19.00 «Краснодар» — «Ахмат»

22 июля 19.00 ЦСКА — «Тамбов»

22 июля 19.00 «Динамо» — «Оренбург»

22 июля 19.00 «Рубин» — «Спартак»

22 июля 19.00 «Крылья Советов» — «Сочи»

22 июля 19.00 «Уфа» — «Арсенал»

22 июля 19.00 «Урал» — «Локомотив»

Финал Олимп-Кубка России: 25 июля.