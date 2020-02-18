В Новомосковске в ДТП пострадала девушка

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Утром 17 февраля на ул. Куйбышева в Новомосковске столкнулись грузовая ГАЗель и Lada Priora. По имеющейся на настоящее время информации, в момент дорожно-транспортного происшествия грузовик выезжал на дорогу с прилегающей территории.

«В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Лада», девушка 1994 года рождения», – сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.