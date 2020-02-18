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В Новомосковске в ДТП пострадала девушка
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Новомосковске в ДТП пострадала девушка

На ул. Куйбышева столкнулись грузовая ГАЗель и Lada Priora.

Утром 17 февраля на ул. Куйбышева в Новомосковске столкнулись грузовая ГАЗель и Lada Priora. По имеющейся на настоящее время информации, в момент дорожно-транспортного происшествия грузовик выезжал на дорогу с прилегающей территории. 
 
«В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Лада», девушка 1994 года рождения», – сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:41 0
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