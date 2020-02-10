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На Гамовском пруду прошел чемпионат Тульской области по ловле рыбы на мормышку
Фото Александра Абрамкина и пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тульской области.

На Гамовском пруду прошел чемпионат Тульской области по ловле рыбы на мормышку

В двухдневных соревнованиях приняли участие 17 команд рыбаков из разных регионов страны.

Соревнования по подледной рыбной ловле на блесну и мормышку прошли на Гамовском пруду в Киреевском районе в минувшие выходные.

В чемпионате приняли участие около 70 спортсменов-рыбаков из Москвы и Воронежа, Тулы, Калуги и Орла. Здесь ловили рыбу на вес: кто больше поймал, тот и победил. 

Первое и второе места в командном зачете взяли туляки, третье досталось москвичам.

Чемпионом нашего региона в личном зачете стал туляк Владислав Потапов (команда «Тулица»). Второе место у представителя Воронежа, третье досталось Москве.

Безопасность состязаний обеспечивали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Тульской области. Перед соревнованиями специалисты проверили толщину льда, она составила 20 см. После этого спортсменам разрешили выход на лед.

– Соревнования по подледной рыбной ловле в Тульской области проводятся регулярно. Перед выходом на лед мы обязательно проводим инструктаж и беседу с участниками, напоминаем о правилах безопасности на водоемах, — рассказал старший инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Верхокамкин.

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