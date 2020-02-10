В честь Международного женского дня в Туле выступит группа «Мураками»

Фото из паблика встречи vk.com/murakami_tula.

Авторы хитов «Нулевой километр», «Бред», «Наутек» и многих других подготовят яркую праздничную программу с большим количеством сюрпризов.

Музыканты исполнят лучшие песни за шестнадцатилетнюю историю группы.

Группа «Мураками» была образована в 2004 году и с тех пор многократно становилась участниками фестиваля «Нашествие». Это союз шестерых музыкантов, представляющих сочетание лиричности с энергией качественного рока, а солистка группы Диляра Вагапова пишет стихи. В 2015 году группа написала гимн для волейбольного клуба «Зенит». Песня «Нулевой километр» не только стала хитом, но и вошла в 500 лучших песен.

Концерт состоится 9 марта в клубе Backstage. Начало в 19.00.

Билеты на праздничный концерт группы «Мураками» (16+) появились во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00



Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00



Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00



Сб.-вс.: выходной

Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,



Вс.: 10.00−19.00