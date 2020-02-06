Тульские велогонщики успешно выступили на чемпионате России

Фото: facebook.com/MARATHONTULATEAM.

В Москве на велотреке «Крылатское» завершился чемпионат России по велосипедному спорту. В заключительный день соревнований тульская велосипедистка Екатерина Гниденко завоевала бронзовую медаль в гите на

200 м с ходу.

Также в гите на 1000 м с ходу парами среди женщин третьими стали тульские гонщицы Ольга Гончарова с Екатериной Королевой. У мужчин в этом виде программы бронза у Алексея Носова и Александра Дубченко.

В рамках Кубка Федерации велосипедного спорта Москвы проводился кейрин и скретч. В кейрине тульский гонщик Александр Дубченко занял третье место. Среди женщин в этом виде программы серебро и бронзу завоевали Екатерина Гниденко и Екатерина Королева. В скретче тулячка Милена Уткина заняла третье место.