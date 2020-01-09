Пострадавшая в жутком ДТП на ул. Октябрьской девушка находится в больнице в тяжелом состоянии
Об этом рассказал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.
9 января в пресс-центре правительства Тульской области прошел брифинг для СМИ по итогам работы в регионе экстренных служб в период новогодних каникул.
Министр здравоохранения региона Алексей Эрк рассказал, что за указанный период 56 раз бригады скорой медицинской помощи выезжали на ДТП.
Напомним, в ночь на 5 января напротив дома № 318 по ул. Октябрьской легковой автомобиль Opel Astra на внушительной скорости врезался в опору линии электропередачи и загорелся.
Прибывшим на место происшествия пожарным и очевидцам удалось оперативно ликвидировать возгорание. Медики были на месте всего через восемь минут, однако находившиеся в салоне Opel люди получили несовместимые с жизнью травмы.
Также министр сообщил, что все стационарные отделения ГУЗов работали в обычном режиме. В поликлиниках пациентам оказывали прием дежурные врачи, работали бригады неотложной помощи, которые приняли порядка 2 тысяч вызов.