Пострадавшая в жутком ДТП на ул. Октябрьской девушка находится в больнице в тяжелом состоянии

9 января в пресс-центре правительства Тульской области прошел брифинг для СМИ по итогам работы в регионе экстренных служб в период новогодних каникул.

Министр здравоохранения региона Алексей Эрк рассказал, что за указанный период 56 раз бригады скорой медицинской помощи выезжали на ДТП.

В стационарах после аварий находится 25 человек. Все получают необходимую медицинскую помощь, лечение в федеральных клиниках не требуется.

Девушка, выжившая после страшного ДТП, произошедшего 5 января в Туле на улице Октябрьской, находится в реанимационном отделении Ваныкинской больницы. Ее состояние оценивается как тяжелое, стабильное.

Напомним, в ночь на 5 января напротив дома № 318 по ул. Октябрьской легковой автомобиль Opel Astra на внушительной скорости врезался в опору линии электропередачи и загорелся.

Прибывшим на место происшествия пожарным и очевидцам удалось оперативно ликвидировать возгорание. Медики были на месте всего через восемь минут, однако находившиеся в салоне Opel люди получили несовместимые с жизнью травмы.

В результате ДТП погибли 20-летний водитель авто и две его пассажирки — 17-летняя и 18-летняя девушки.

Еще одна пассажирка, 18-летняя девушка, была госпитализирована с травмами различной степени тяжести, в том числе переломом костей таза.

Также министр сообщил, что все стационарные отделения ГУЗов работали в обычном режиме. В поликлиниках пациентам оказывали прием дежурные врачи, работали бригады неотложной помощи, которые приняли порядка 2 тысяч вызов.

По его словам, с 31 декабря по 8 января Центр медицины катастроф принял 14240 вызовов скорой помощи, из них по Туле — 5530. Эти показатели практически равны прошлогодним.

Сообщается, что количество бригад в этом году было увеличено. ??На линии работала 121 бригада СМП (в 2019 — 118), из них по Туле — 39 (в 2019 — 36).

Улучшились показатели времени доезда на вызовы. В этом году на 79% вызовов бригады приезжали менее чем за 20 минут. В прошлом году этот показатель составил 68,7%.