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Тульские каратисты отлично выступили на EurAsia Cup

Тульские каратисты отлично выступили на EurAsia Cup

Наши ребята молодцы!

В городе Стерлитамак прошел пятый международный турнир по каратэ EurAsia Cup. Побороться за медали собрались более 900 спортсменов из 34 регионов России и из семи стран ближнего зарубежья.
 
В этой борьбе приняли участие три команды из Тульской области. На соревнования приехал 21 спортсмен. Это сборная по каратэ города Тулы (тренер Галина Беляева), команда «Щекиноазот» (тренер Вугар Ахмедов) и команда из Венева (тренер Константин Чуркин).
 
 
Наши ребята завоевали 37 наград, из них 15 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых медалей.
 
 
Отметим, что наша команда одна из немногих в России, где спортсмены являются универсалами и выступают в двух разделах — «ката», то есть условный поединок, и «кумитэ», собственно поединки в весовых категориях. Многие наши спортсмены заявились в категориях выше своей возрастной, за счет чего смогли показать столь существенный результат.
 
 
Особенно зрелищными получились поединки в разделе «командное кумитэ 12−13 лет», где Тульскую область представляла объединенная команда из трех спортсменов. Добравшись до финала, Дмитрий Желтов (Щёкино), Григорий Козлов (Тула) и Владислав Архипов (Венев) в ожесточенной борьбе смогли вырвать победу у принципиального соперника — сборной Саратовской области.
 
 
 
Прошедший турнир стал отличной «обкаткой» для многих спортсменов нашего региона перед чемпионатом и первенством мира по всестлилевому каратэ, который пройдёт в конце ноября в Москве.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:36 +1
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