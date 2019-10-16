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Какие улицы Тулы останутся без света 17 октября

Какие улицы Тулы останутся без света 17 октября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Мира, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 17-б, 19-а, 28-48 (чётн.),
  • ул. Оружейная, 2-22 (чётн.), 1-в, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г,
  • пер. Танковый, 1-12,
  • пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.), 22-а,
  • пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.), 4-а,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 104, 102-б, 102-а,
  • ул. Белкина, 1-а, 1-б,
  • ул. Коминтерна, 18, 18-а, 20,
  • ул. Мосина, 23,
  • ул. Металлургов, 41, 41-а, 41-б, 43-а, 45-в, 46,
  • ул. Волкова, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 4, 3, 5, 7,
  • ул. Софьи Ковалевской,16-24 (чётн.), 17,
  • пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
  • 1-й Яблочковый пр-д, 2-23,
  • 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
  • пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 74, 76,
  • ул. Комарова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
  • ул. Вильямса, 1-29 (нечётн.), 29-а,
  • ул. М. Расковой, 8, 8-а,
  • ул. Белинского, 1, 2, 4,
  • ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36,
  • ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 57, 59,
  • пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),
  • ул. Пузакова, 135-145 (нечётн.),
  • ул. Б. Гончары, 92-122,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
  • ул. Л. Толстого, 1-29,
  • ул. Октябрьская, 1-18.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:50 0
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