Какие улицы Тулы останутся без света 17 октября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Мира, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 17-б, 19-а, 28-48 (чётн.),
- ул. Оружейная, 2-22 (чётн.), 1-в, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г,
- пер. Танковый, 1-12,
- пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.), 22-а,
- пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.), 4-а,
- ул. Тульского Рабочего полка, 104, 102-б, 102-а,
- ул. Белкина, 1-а, 1-б,
- ул. Коминтерна, 18, 18-а, 20,
- ул. Мосина, 23,
- ул. Металлургов, 41, 41-а, 41-б, 43-а, 45-в, 46,
- ул. Волкова, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 4, 3, 5, 7,
- ул. Софьи Ковалевской,16-24 (чётн.), 17,
- пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
- 1-й Яблочковый пр-д, 2-23,
- 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
- пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 74, 76,
- ул. Комарова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
- ул. Вильямса, 1-29 (нечётн.), 29-а,
- ул. М. Расковой, 8, 8-а,
- ул. Белинского, 1, 2, 4,
- ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36,
- ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.),
- ул. Кутузова, 57, 59,
- пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),
- ул. Пузакова, 135-145 (нечётн.),
- ул. Б. Гончары, 92-122,
- п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18.
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