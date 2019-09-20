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«Тулица» в зрелищном поединке обыграла «Приморочку»
Фото из архива Myslo.

«Тулица» в зрелищном поединке обыграла «Приморочку»

Игра завершилась со счетом 3:1.

19 сентября волейбольная «Тулица» сыграла третий матч в рамках Кубка России. Соперницами нашей команды стала «Приморочка» из Владивостока, один из фаворитов Высшей лиги «А».

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, «Тулица» одержала непростую победу со счетом 3:1 (25:20; 25:27; 25:15; 25:14).

Кстати, после каждого матча наша команда определяет лучшего игрока и вручает ему символический приз. Ранее это была розовая шапка-ушанка, а в текущем сезоне это боксерский халат и перчатки, что является признаком настоящего бойца.

Впереди у тулячек ещё две игры: со стабильным победителем Суперлиги 2015−2019 гг. командой «Динамо» и волейбольным клубом «Луч». Игры состоятся 21 и 22 сентября в Москве.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:30 0
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