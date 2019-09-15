Тульские боксеры выиграли чемпионат ЦФО

Сборная Тульской области по боксу завоевала 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали на Чемпионате ЦФО в пос. Первомайский Щекинского района.

Победителями турнира стали Рашад Гасанов (49 кг), Максим Емельянов (75 кг), Тимур Гамзатов (81 кг) и Сергей Калчугин, победивший в тульском дерби в супертяжёлом весе свыше 91 килограмма Олега Биржевого.

Кроме Биржевого, вторые места заняли Рауф Караев (60 кг), Халид Ягубзаде (69 кг) и Андрей Батырев (91 кг).

Обладателями бронзовых наград стали Степан Хитарян (69 кг) и Антон Зайцев (91 кг). В общекомандном зачёте туляки стали первыми, опередив на одну золотую награду сборную Московской области. Третье общекомандное место заняли белгородцы.