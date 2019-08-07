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Президент «Арсенала» Гурам Аджоев: «Клуб не берет ни копейки из бюджета Тульской области»
Фото из архива Myslo.

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев: «Клуб не берет ни копейки из бюджета Тульской области»

По словам Гурама Захаровича, «Арсенал» финансируется исключительно за счет спонсорских и частных вложений.

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал вылет команды из Лиги Европы, трансферную кампанию клуба, рассказал о доверии к тренерскому штабу и о многом другом.

— Многие задаются вопросом — стоило ли вообще рваться в еврокубки, если бесславно вылетели уже во втором отборочном раунде?

- Конечно, стоило! Мы засветились в Европе, теперь там знают, что Тула — это не только пряники, но и ФК «Арсенал». Маленький пример — на предматчевых совещаниях с делегатами УЕФА представители «Нефтчи» общались так, будто они близкие родственники. А все почему?

Да потому что клуб каждый год участвует в еврокубках, провел там уже 60 с лишним матчей. А мы — всего два… Для Тулы выход в Европу стал огромным праздником. Мы готовились, надеялись пробиться в групповой этап. К сожалению, не получилось. Что ж, будем учиться на своих ошибках, делать выводы и двигаться дальше.

— С нынешним составом «Арсеналу» по силам пробиться в Европу?

- По крайней мере очень бы этого хотелось. Но будем идти от игры к игре, стремиться к победе в каждом матче. И в чемпионате, и в Кубке России.

Важный момент — клуб не берет ни копейки из бюджета Тульской области, финансируется исключительно за счет спонсорских и частных вложений.

За что большое спасибо губернатору, который со всеми находит общий язык. Мы потихоньку подтягиваем инфраструктуру, содержим академию, дубль и фарм-клуб «Арсенал-Химик», который выступает во втором дивизионе. Все спонсоры ежемесячно получают от нас отчеты, на что идут деньги. Еще два года назад мы все ликовали по поводу того, что «Арсенал» не вылетел в ФНЛ. Благодаря голу на чужом поле в стыковых матчах одолели «Енисей». А сейчас команда после исторического шестого места в чемпионате и полуфинала Кубка дебютировала в Лиге Европы. Прогресс очевиден.

— Как вы отреагировали на заявление «Ростова»? Мол, «Арсенал» без разрешения вел переговоры с Мирзовым, клуб этот поступок не красит…

- Претензии «Ростова» необоснованны. Начнем с того, что месяца полтора назад игрок сам вышел на главного тренера «Арсенала» и генерального директора. Сказал: «Хочу к вам». В тот момент он еще нигде не тренировался.

— Вы знали, что на него претендует «Спартак»?

- Тогда об этом даже речи не было. Мирзов просился к нам. Конечно, хотелось сохранить футболиста, ставшего в прошлом сезоне одним из лидеров команды. Уже обо всем договорились, ждали его в Туле, но в последний момент он передумал. Выбрал «Спартак», который заплатил «Ростову» намного больше, чем могли предложить мы. Нужно понимать, что финансовые возможности у нас со «Спартаком» разные. По этой части мы ему не конкуренты.

— Мирзов потом хоть позвонил, извинился?

- Не знаю. Со мной он не общался. Пусть то, что произошло, останется на его совести.

— В январе вы говорили: «Продажа Чаушича в „Црвену Звезду“ принесла „Арсеналу“ почти миллион евро». В какую сумму обошлось возвращение?

- Это интересная история. «Црвена Звезда» успела выплатить полмиллиона, после чего у клуба возникли финансовые трудности.

В итоге Чаушич достался нам совершенно бесплатно!

— Румынский форвард Тудорие — самое дорогое приобретение «Арсенала» в межсезонье?

- Да, заплатили за него 250 тысяч евро. Высокий, техничный, с хорошим дриблингом. Уверен, «Арсеналу» он принесет большую пользу.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:21 +4
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