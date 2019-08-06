Активисты: В Тульской области птицефабрика вывозит в карьер горы куриного помёта

Эксперты тульского отделения Общероссийского народного фронта направили запрос в Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру региона с просьбой провести проверку законности сброса отходов с птицефабрики в деревне Поляны Арсеньевского района на территорию песчаного карьера возле реки Исты.

Ранее в Тульское отделение ОНФ поступило обращение от жителя деревни Поляны, который сообщил, что с местной птицефабрики регулярно вывозят отходы производства и жизнедеятельности птиц в район песчаного карьера в 15 метрах от реки Исты, таким образом нанося вред окружающей среде.

Общественники выехали на место, встретились с заявителем, зафиксировали факт сброса отходов. Там же была обнаружена свалка бытового и строительного мусора, рядом лежали спиленные ветки деревьев. По словам заявителя, скорее всего, мусор сюда свозят жители соседних деревень: Поляны и Протасово.

Как рассказал местный житель, меры по утилизации куриного помета владелец птицефабрики не соблюдал никогда. Сначала отходы жизнедеятельности птиц кучами лежали на территории фабрики. Потом, когда хранить на территории птичьего хозяйства кучи помета стало уже невозможно, мусор начали вывозить за пределы деревни, в район песчаного карьера на берегу реки Исты.

Свалку куриного помета устроили и рядом с местом, носящим название «Рубежа воинской доблести». Год назад здесь установили монумент в память о павших в 1941 г. бойцах Красной Армии.

Общественники отметили, что рядом с птицефабрикой находится водокачка, из которой вода поступает в жилые дома. Эту воду сельчане используют для питья и бытовых нужд.

Экологи относят куриный помет к разряду опасных отходов птицеводческих хозяйств. Если большое его количество поступает в окружающую среду, то это является существенным негативным фактором воздействия на экологию.

Член регионального штаба ОНФ в Тульской области Вадим Баранов:

Вадим Баранов – Несанкционированные зоны выброса куриного помета являются серьезным источником не только загрязнения рельефа почвы, водоемов и подземных вод, но также могут стать причиной возникновения и распространения резкого неприятного запаха, ускоренного роста и развития яиц и личинок гельминтов и мух, множества других вредных микроорганизмов, являющихся средой обитания возбудителей опасных заболеваний.

По итогам рейда активисты Народного фронта направили обращение Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности частного предприятия. По факту несанкционированной свалки общественники написали обращение в администрацию Арсеньевского района.