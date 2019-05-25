Свыше 30% жителей Тульской области – старше трудоспособного возраста

В ходе научно-практической конференции «Гериатрия – инвестиции в будущее», главный внештатный врач-гериатр минздрава Тульской области Наталья Мартынова рассказала о реализации в Тульской области проекта «Старшее поколение».

К концу 2024 года гериатрические центры должны быть открыты во всех регионах России. Тульская область вошла в число регионов, где в первую очередь создается система долговременного ухода и продления активного долголетия.

– Уже сегодня в области создано 105 гериатрических коек, это хороший задел на будущее, – рассказала Наталья Мартынова. – В этом году в пяти медицинских учреждениях в Туле, Новомосковске, Щёкино и Ефремове открыты гериатрические отделения, также будут организованы межрайонные кабинеты врача-гериатра, в которых специалисты будут консультировать пациентов пожилого и старческого возраста, в том числе посредством телемедицины.

В Тульской области самая высокая по стране доля жителей старше трудоспособного возраста – 30,9%. С прошлого года к системе долговременного ухода подключились 10 медицинских учреждений области, а через два года все медучреждения будут задействованы в этой программе.

Неотъемлемая часть системы долговременного ухода – паллиативная помощь. Организована работа выездных паллиативных бригад для осмотра пациентов на дому. Приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы кислорода, электроотсасыватели – это оборудование после соответствующего обучения передается пациентам на дом.

– Национальная цель государства – увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет. При этом важно поддерживать качество жизни. Нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография» предусматривают ряд мероприятий, которые позволят сберечь здоровье пожилых людей. Это и обязательные профилактические осмотры, и диспансеризация, и особое внимание к сельским жителям старше 65 лет – для них вводятся программы дополнительных скринингов, – отметила замминистра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина. – Нам важно проявлять заботу о пожилом населении, своевременно и качественно их обслуживать и лечить.