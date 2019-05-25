новости
новости
Регистрация
Свыше 30% жителей Тульской области – старше трудоспособного возраста

Свыше 30% жителей Тульской области – старше трудоспособного возраста

Такие данные озвучили на профильной научно-практической конференции Минздрава России.

В ходе научно-практической конференции «Гериатрия – инвестиции в будущее»,  главный внештатный врач-гериатр минздрава Тульской области Наталья Мартынова рассказала о реализации в Тульской области проекта «Старшее поколение».

К концу 2024 года гериатрические центры должны быть открыты во всех регионах России. Тульская область вошла в число регионов, где в первую очередь создается система долговременного ухода и продления активного долголетия.

– Уже сегодня в области создано 105 гериатрических коек, это хороший задел на будущее, – рассказала Наталья Мартынова. – В этом году в пяти медицинских учреждениях в Туле, Новомосковске, Щёкино и Ефремове открыты гериатрические отделения, также будут организованы межрайонные кабинеты врача-гериатра, в которых специалисты будут консультировать пациентов пожилого и старческого возраста, в том числе посредством телемедицины.

В Тульской области самая высокая по стране доля жителей старше трудоспособного возраста – 30,9%. С прошлого года к системе долговременного ухода подключились 10 медицинских учреждений области, а через два года все медучреждения будут задействованы в этой программе.

Неотъемлемая часть системы долговременного ухода – паллиативная помощь. Организована работа выездных паллиативных бригад для осмотра пациентов на дому. Приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы кислорода, электроотсасыватели – это оборудование после соответствующего обучения передается пациентам на дом.

– Национальная цель государства – увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет. При этом важно поддерживать качество жизни. Нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография» предусматривают ряд мероприятий, которые позволят сберечь здоровье пожилых людей. Это и обязательные профилактические осмотры, и диспансеризация, и особое внимание к сельским жителям старше 65 лет – для них вводятся программы дополнительных скринингов, – отметила замминистра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина. – Нам важно проявлять заботу о пожилом населении, своевременно и качественно их обслуживать и лечить.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +2
Другие статьи по темам
Событие
медицинанацпроект Демографиягериатрическая медицинапомощь пожилым людямминистерство здравоохранения Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Пролетарской набережной в Туле прошла открытая фитнес-тренировка
На Пролетарской набережной в Туле прошла открытая фитнес-тренировка
На улице Дмитрия Ульянова в Туле «Инфинити» попал под столб ЛЭП
На улице Дмитрия Ульянова в Туле «Инфинити» попал под столб ЛЭП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.