В Туле временно не будет работать МРЭО ГИБДД на улице Советской

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По техническим причинам обслуживание будет производиться в отделении № 1 МРЭО ГИБДД.

Со следующего вторника в здании УГИБДД УМВД России по Тульской области на ул. Советской, д. 110, временно прекратит работу отдел МРЭО. Об этом сообщают сотрудники тульской Госавтоинспекции.

Подразделение будет закрыто по техническим причинам. Прием граждан будет проводиться по месту дислокации отделения №1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области (192-й километр трассы «Крым»).