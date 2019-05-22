Прокуратура Тульской области защитила интересы бездомного сироты

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В Арсеньевском районе прокуратура провела проверку по обращению местного сироты. Автор заявления включен в список лиц, которых должны обеспечить жилыми помещениями, но собственного жилья у него на тот момент не было.

По результатам проверки прокуратура направила в суд иск к региональному министерству труда и социальной защиты Тульской области.

«20.05.2019 решением Советского районного суда г. Тулы исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.