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Прокуратура Тульской области защитила интересы бездомного сироты
Фото: sm-news.ru.

Прокуратура Тульской области защитила интересы бездомного сироты

Благодаря вмешательству суд обязал чиновников предоставить заявителю жилое помещение.

В Арсеньевском районе прокуратура провела проверку по обращению местного сироты. Автор заявления включен в список лиц, которых должны обеспечить жилыми помещениями, но собственного жилья у него на тот момент не было.
 
По результатам проверки прокуратура направила в суд иск к региональному министерству труда и социальной защиты Тульской области.
 

«20.05.2019 решением Советского районного суда г. Тулы исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:09 +1
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Арсеньевский районТульская область

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