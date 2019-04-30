В Туле прошел фестиваль боевых искусств

В нем приняли участие команды по разным видам спорта.

В Туле в спортивной школе «Восток» состоялся фестиваль боевых искусств, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие команды по видам спорта: каратэ, кикбоксинг, рукопашный бой, тайский бокс, тхэквондо, капоэйра, ушу, дзюдо и айкидо.

Фестиваль боевых искусств — это большой спортивный праздник, где ребята продемонстрировали разные направления, стили и школы боевых искусств народов мира.

Основные цели фестиваля — популяризировать спорт среди детей и подростков; показать красоту, доступность, разнообразие боевых искусств.

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