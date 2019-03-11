Фото пресс-службы «Арсенала».
Арсеналец Максим Беляев вызван в сборную России
До этого футболист выступал лишь за молодежную сборную в 2013 году.
27-летний защитник «Арсенала» Максим Беляев вызван в сборную России для подготовки к матчам Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
Сборная России проведет два гостевых матча: 21 марта - с Бельгией и 24 марта – с Казахстаном. Подготовка к этим играм начнется 17 марта в подмосковном Новогорске.
В текущем сезоне Максим Беляев провел за «Арсенал» 21 официальный матч (РПЛ, Кубок России) и отметился голом в игре чемпионата страны с «Локомотивом».
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