Ночью пьяный туляк повредил пять автомобилей

Фото: ws-studio.ru.

В Туле полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в умышленном повреждении пяти автомобилей на ул. Бондаренко. По предварительным данным, в ночь на 10 марта пьяный 33-летний мужчина, находясь недалеко от собственного места жительства, повредил пять припаркованных во дворе автомобилей.

Дебошир повреждал все машины подряд, ударяя по капотам и багажникам.

Туляк нанес ущерб владельцам пяти автомобилей – БМВ, «Мицубиси», «Киа Рио», «Пежо» и «Лада Гранта».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, очевидцы происшествия вызвали полицию. Подозреваемый был задержан. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Кстати, днем ранее похожий случай произошел на улице Комсомольской. Во дворе дома №22 пьяный мужчина разбил зеркала на нескольких машинах. Дебошир задержан.