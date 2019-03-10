В Туле ищут пропавшую девушку

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помочь в поисках 27-летней Алены Фединой, о местонахождении которой ничего не известно с 9 марта.

Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые, длинные, ниже талии, осветленные на концах, собирает в пучок.

Была одета в длинное бежевое драповое пальто, кожаную длинную бордовую юбку ниже колен и черные ботильоны. При себе черная сумка-клатч.