В Туле ищут пропавшую девушку
27-летняя Алена Федина пропала накануне.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помочь в поисках 27-летней Алены Фединой, о местонахождении которой ничего не известно с 9 марта.
Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые, длинные, ниже талии, осветленные на концах, собирает в пучок.
Была одета в длинное бежевое драповое пальто, кожаную длинную бордовую юбку ниже колен и черные ботильоны. При себе черная сумка-клатч.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(906)530-46-69, 8(800)700-54-52 или 112.
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