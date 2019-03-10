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В Туле ищут пропавшую девушку

В Туле ищут пропавшую девушку

27-летняя Алена Федина пропала накануне.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помочь в поисках 27-летней Алены Фединой, о местонахождении которой ничего не известно с 9 марта.

Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые, длинные, ниже талии, осветленные на концах, собирает в пучок.

Была одета в длинное бежевое драповое пальто, кожаную длинную бордовую юбку ниже колен и черные ботильоны. При себе черная сумка-клатч.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(906)530-46-69, 8(800)700-54-52 или 112.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:04 +5
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