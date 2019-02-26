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Тульские бойцы завоевали две медали на первенстве и чемпионате России по ММА

Тульские бойцы завоевали две медали на первенстве и чемпионате России по ММА

Поздравляем Фёдора Чекулаева и Рината Азеева.

С 22 по 24 февраля в городе Долгопрудный прошли первенство и чемпионат России по ММА. Соревнования собрали около 500 участников из почти 30 регионов России.

Тульскую область представили два бойца из клуба смешанных единоборств «Русь» — Фёдор Чекулаев и Ринат Азеев.

По итогам чемпионата Фёдор занял третье место, уступив в полуфинале бойцу из Ульяновска. А Ринат техническим нокаутом одержал победу в полуфинальном бою, но проиграл в финале.

Спортсменов подготовил тренер Григорий Суворинов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:08 +2
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