Тульские бойцы завоевали две медали на первенстве и чемпионате России по ММА

С 22 по 24 февраля в городе Долгопрудный прошли первенство и чемпионат России по ММА. Соревнования собрали около 500 участников из почти 30 регионов России.

Тульскую область представили два бойца из клуба смешанных единоборств «Русь» — Фёдор Чекулаев и Ринат Азеев.

По итогам чемпионата Фёдор занял третье место, уступив в полуфинале бойцу из Ульяновска. А Ринат техническим нокаутом одержал победу в полуфинальном бою, но проиграл в финале.

Спортсменов подготовил тренер Григорий Суворинов.