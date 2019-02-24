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Тульские велогонщики завоевали медали на чемпионате России
Фото Marathon-Tula Cycling Team.

Тульские велогонщики завоевали медали на чемпионате России

Поздравляем наших ребят!

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по велосипедному спорту на треке. В соревнованиях приняли участие более 100 велогонщиков из различных регионов России. Спортсмены разыграли медали в темповых видах: скретч, групповая гонка по очкам, индивидуальная гонка преследования.

В чемпионате участвовали велогонщики, представляющие тульскую школу СШОР «Велосипедный спорт», а также команду Marathon-Tula.

Евгений Ковалев выиграл гонку по очкам, в скретче серебро завоевали Диана Климова, Владимир Ильченко и Александра Гончарова. Климова также была третьей в групповой гонке.

Во второй день чемпионата и первенства России проводились региональные соревнования в командной гонке преследования. В этом виде программы среди женщин победу одержали тульские спортсменки Ангелина Антипова и Елена Калугина вместе с гонщицами из Московской области и Удмуртии.

В рамках Всероссийских соревнований проводился спринт. Среди женщин третье место заняла тулячка Ольга Гончарова. В командном спринте второе место заняла тульская пара Екатерина Королёва и Ольга Гончарова.

По итогам чемпионата будет сформирован окончательный состав российской команды для участия в чемпионате мира по велосипедному спорту (трек), который состоится в польском городе Прушков (с 27 февраля по 3 марта).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:01 +4
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