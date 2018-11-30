На федеральной трассе М-4 «Дон» вводится короткий номер для экстренной связи

С 1 декабря 2018 года на платном скоростном участке с 225-го по 633-ий трассы М-4 «Дон» заработает короткий номер *2044 для экстренной связи.

Если во время пути водитель столкнется с нештатной или аварийной ситуацией, он может набрать короткий номер *2044 на М-4 «Дон» и, связавшись с оператором, сообщить ему о проблеме. Специалист оперативно передаст сообщение аварийным комиссарам, которые в течение нескольких минут прибудут на место и окажут помощь, а также разместит информацию на электронном табло для предупреждения других водителей.

В зависимости от ситуации аварийные комиссары смогут залить бензин, помочь с устранением неисправности автомобиля, вызвать скорую и оказать первую доврачебную помощь пострадавшим. Такая служба круглосуточно действует на всех скоростных платных участках Государственной компании «Автодор». И уже более 25 тысяч автомобилистов с начала года получили помощь аварийных комиссаров.

Информация о способах вызова помощи есть на знаках, щитах и электронных табло. Помимо коротких номеров, работает и единый номер вызова аварийных комиссаров 8−800−707−23−23. Если по какой-то причине водитель не может позвонить и оперативно сообщить о проблеме, мобильные экипажи, патрулирующие участки в круглосуточном режиме, и без вызова всегда смогут оказать помощь.