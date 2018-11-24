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Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве ЦФО по самбо

Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве ЦФО по самбо

В общекомандном зачете туляки заняли третье место.

В Серпуховском районе прошло первенство Центрального федерального округа по борьбе самбо среди юношей 2001−2002 годов рождения.

По итогам турнира тульские спортсмены заняли первые места:

  • в весовой категории до 52 кг Глеб Петров, представитель ОблСШОР (тренер Павел Копейкин);
  • в весовой категории до 70 кг Илья Ломиворотов, представитель МБУ СШ «Металлург» (тренер Роман Ломиворотов);
  • в весовой категории свыше 87 кг Глеб Никоненко, представитель ОблСШОР (тренер Павел Копейкин).

Серебряную медаль в весовой категории до 52 кг завоевал Кирилл Прокшин, представитель ОблСШОР (тренер Павел Копейкин).

Третьи места завоевали:

  • в весовой категории до 48 кг Тимур Банников, представитель МБУ СШ «Восток» (тренер Максим Чавриков);
  • в весовой категории до 75 кг Дмитрий Ковях, представитель МБУ СШОР «Юность» (тренеры Владимир Бородаенко, Николай Ковях).

В командном зачёте самбисты Тульской области завоевали почётное третье место, пропустив вперёд представителей Московской и Рязанской областей.
Победители и призёры первенства ЦФО в феврале 2019 года примут участие в первенстве России по самбо в Москве.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 21:26 +2
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Место
Серпуховской районМосковская область

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