«Нас сегодня судили мрази»: тренер ФК «Химик» Игорь Семшов извинился перед арбитрами за оскорбления

Фото: ФК "Химик"

Главный тренер новомосковского «Химика» Игорь Семшов извинился перед арбитрами за оскорбительные слова в их адрес. После матча с липецким «Металлургом» (0:1) Игорь Петрович не стеснялся в выражениях. По его мнению, судьи допустили серьезные ошибки, которые повлияли на исход матча.

– Уважаемые Олег Александрович, Сергей Александрович, Андрей Викторович! Я хочу принести свои извинения вам, всему судейскому корпусу, а также спортивной общественности и болельщикам. На пресс-конференции после матча новомосковского «Химика» в Липецке против «Металлурга» я не сдержал эмоции и произнес оскорбительные слова в адрес арбитров, обслуживавших матч.

После поражения моей команды я находился в тяжелом психоэмоциональном состоянии и позволил себе поступок, за который испытываю чувство стыда. Мои слова вызвали широкий общественный резонанс, поэтому я хочу заявить, что судьи на футбольном поле выполняют очень важную и сложную работу. У нас общее дело — популяризация спорта. Футбол — это не просто игра, это и страсть, и азарт, и эмоции. Еще раз приношу вам свои извинения, — сказал Игорь Семшов.

Видео с пресс-конференции, которое вызвало большой общественный резонанс в спортивных кругах: