Названа причина массовой гибели рыбы в Кимовском районе

22 октября на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений, находящихся на контроле.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов доложил о ситуации с гибелью рыбы в Кимовском рыбхозе.

Напомним, об этом происшествии стало известно 19 октября. Местные жители заявили, что в поселке Приозерный массово погибла рыба. По данному факту природоохранная прокуратура проводила проверку.

Юрий Панфилов сообщил, что совместное обследование министерства и Тульской природоохранной прокуратуры установило, что организатор платной рыбалки осуществлял плановый спуск воды в пруду.

Из-за погодных условий наполнение пруда оказалось невозможным, нехватка кислорода привела к массовому мору рыбы.

Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.