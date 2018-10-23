Названа причина массовой гибели рыбы в Кимовском районе
Причину озвучил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.
22 октября на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений, находящихся на контроле.
Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов доложил о ситуации с гибелью рыбы в Кимовском рыбхозе.
Напомним, об этом происшествии стало известно 19 октября. Местные жители заявили, что в поселке Приозерный массово погибла рыба. По данному факту природоохранная прокуратура проводила проверку.
Юрий Панфилов сообщил, что совместное обследование министерства и Тульской природоохранной прокуратуры установило, что организатор платной рыбалки осуществлял плановый спуск воды в пруду.
Из-за погодных условий наполнение пруда оказалось невозможным, нехватка кислорода привела к массовому мору рыбы.
Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.