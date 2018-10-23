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Названа причина массовой гибели рыбы в Кимовском районе

Названа причина массовой гибели рыбы в Кимовском районе

Причину озвучил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

22 октября на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений, находящихся на контроле. 

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов доложил о ситуации с гибелью рыбы в Кимовском рыбхозе. 

Напомним, об этом происшествии стало известно 19 октября. Местные жители заявили, что в поселке Приозерный массово погибла рыба. По данному факту природоохранная прокуратура проводила проверку.

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Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 1
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 2
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 3
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 4
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 5
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 6
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 7
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 8
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 9
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 10
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Юрий Панфилов сообщил, что совместное обследование министерства и Тульской природоохранной прокуратуры установило, что организатор платной рыбалки осуществлял плановый спуск воды в пруду.

Из-за погодных условий наполнение пруда оказалось невозможным, нехватка кислорода привела к массовому мору рыбы.

Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:50 +1
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