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Лыжероллерную трассу на Косой Горе в Туле откроют уже этой осенью
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Лыжероллерную трассу на Косой Горе в Туле откроют уже этой осенью

В перспективе здесь также появится административный комплекс, в котором будут находится медпункт и раздевалки.

31 августа председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев проинспектировал ход строительства лыжероллерной трассы в поселке Косая Гора.

В 2016 году к губернатору региона Алексею Дюмину обратились юные лыжники с просьбой создать комфортные условия для занятий на месте лыжной трассы, которая была закрыта в 90-е годы прошлого века.

На данный момент на объекте идет обустройство трассы шириной 6 м и протяженностью 2,5 км со срезками, стартовой и финишной площадками, а также разборной модульной трибуной. Закуплены специальное оборудование и ратрак для подготовки лыжни.

Галерея
Лыжероллерную трассу на Косой Горе в Туле откроют уже этой осенью, Фото: 1
Лыжероллерную трассу на Косой Горе в Туле откроют уже этой осенью, Фото: 2
Лыжероллерную трассу на Косой Горе в Туле откроют уже этой осенью, Фото: 3

Открыть трассу планируется осенью этого года.

Дмитрий Яковлев рассказал, что в перспективе здесь предполагается возвести административно-бытовой комплекс, в котором будут находиться помещения для персонала и тренеров, а также медпункт и раздевалки.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:51 +1
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