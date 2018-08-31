Лыжероллерную трассу на Косой Горе в Туле откроют уже этой осенью

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В перспективе здесь также появится административный комплекс, в котором будут находится медпункт и раздевалки.

31 августа председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев проинспектировал ход строительства лыжероллерной трассы в поселке Косая Гора.

В 2016 году к губернатору региона Алексею Дюмину обратились юные лыжники с просьбой создать комфортные условия для занятий на месте лыжной трассы, которая была закрыта в 90-е годы прошлого века.

На данный момент на объекте идет обустройство трассы шириной 6 м и протяженностью 2,5 км со срезками, стартовой и финишной площадками, а также разборной модульной трибуной. Закуплены специальное оборудование и ратрак для подготовки лыжни.

Открыть трассу планируется осенью этого года.

Дмитрий Яковлев рассказал, что в перспективе здесь предполагается возвести административно-бытовой комплекс, в котором будут находиться помещения для персонала и тренеров, а также медпункт и раздевалки.