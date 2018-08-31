В Узловой на территории сквера восстановят березовую аллею

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Тульской области добились решения о восстановлении аллеи на территории Любовского сквера в Узловой. Ранее общественники обратились к властям с инициативой благоустроить участок в районе улицы Восточной – раньше на этом месте находились берег пруда и зона отдыха.

Около семи лет местные жители добивались восстановления сквера. За это время гражданам пришлось столкнуться и с вырубкой деревьев, и со слухами о планируемой застройке территории. По словам активиста Народного фронта Алексея Петрухина, общественники не раз проводили на территории сквера субботники, убирали мусор и ликвидировали небольшие стихийные свалки:

– В микрорайоне нет ни одной детской площадки или спортивного городка. Мы решили, что здесь необходимо восстановить аллею, чтобы жители могли гулять с детьми и проводить здесь праздники.

Администрация муниципального образования поддержала инициативу активистов ОНФ – в октябре прошлого года был организован субботник, высажена березовая аллея из 50 деревьев. Спустя год после закладки аллеи местные жители неоднократно обращали внимание властей на состояние рощи: площадка заросла травой, некоторые деревья высохли.

Решение о восстановлении рощи уже принято – засохшие деревья будут заменены осенью текущего года. В 2019 году планируется восстановление и благоустройство территории зоны отдыха Любовки.