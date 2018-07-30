1 и 2 августа часть жилых домов в Туле останется без газа

Фото pravdaurfo.ru.

Временное приостановление газоснабжения связано с техническим обслуживанием оборудования в МКД.

1 и 2 августа будет временно приостановлено газоснабжение в ряде жилых многоквартирных домов в Привокзальном, Советском и Центральном округах Тулы.

Это связано с проведением планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования и проверкой герметичности газопроводов.

Работы пройдут с 12.00 до 20.00 по адресам:

1 августа

ул. Ак. Павлова, 1б, 1в;

ул. М. Тореза, 14;

ул. Вересаева, 22, 26;

ул. Болдина, 97, 99;

2 августа

ул. М. Тореза, 9;

ул. Седова, 41 б.

Для восстановления газоснабжения в кратчайшие сроки компания «Тулагоргаз» просит жителей быть дома либо заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера по тел. 25-36-57.

В соответствии с постановлением Правительства РФ №410 безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обеспечивается за счет своевременно технического обслуживания, ремонта и технического диагностирования.

Однако организации, ответственные за содержание общего имущества в многоквартирных домах (управляющие компании), не исполняют свои обязанности по организации работ по техническому диагностированию газового оборудования. Кроме того, уклонение ряда собственников помещений от обеспечения доступа для проведения технического обслуживания создает угрозу безопасности жителей.

В связи с этим АО «Тулагоргаз» выполняет проверку на герметичность (опрессовку) с временной приостановкой газоснабжения.