«Тулица» проиграла «Импульсу» с разгромным счетом 0:3

1 апреля в спортивном комплексе «Новое поколение» волейбольный клуб «Тулица» принимал команду из Волгодонска «Импульс».

Игра обернулась для тулячек сплошным разочарованием. В повторном мачте 19-го тура Высшей Лиги «А» волейбольный клуб «Тулица» уступил «Импульсу» со счётом 0:3 (21:25; 20:25; 23:25).

- Высшая лига «А» преподносила команде много важных уроков, но этот, пожалуй, самый важный. Тренерская установка не выполнена. Допущено такое количество ошибок, которое «Тулица» не допускала, пожалуй, ещё ни в одной игре этого сезона. Не знаю, есть ли у нас ещё шансы попасть на призовые места… Все игроки понимали, что этот тур крайне важен, у девчонок был правильный настрой. Женский волейбол крайне непредсказуем. Возможно, девушки переоценили свои возможности или подумали, что соперник сдастся. Надеюсь, игроки оценили всю серьёзность сложившейся ситуации. Сложилось впечатление, что некоторые не понимают, что они делают и для чего все собрались. К сожалению, молодые игроки не оправдали надежд. Все должны были ответственно подойти к туру, взять на себя долю ответственности в игре, - прокомментировала игру «Тулицы» главный тренер волейбольного клуба Екатерина Леонова.