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Ночью в Нижней Китаевке под Тулой загорелся дом

Ночью в Нижней Китаевке под Тулой загорелся дом

Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось ранее, 9 марта 2018 года в 00.10 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в деревне Нижняя Китаевка.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. Пожарные прибыли на место в 00.20 и уже в 00.26 ликвидировали открытое горение.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 24 человека и 6 единиц техники.

вчера, в 19:00 +1
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