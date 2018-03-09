Ночью в Нижней Китаевке под Тулой загорелся дом

Как сообщалось ранее, 9 марта 2018 года в 00.10 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в деревне Нижняя Китаевка.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. Пожарные прибыли на место в 00.20 и уже в 00.26 ликвидировали открытое горение.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 24 человека и 6 единиц техники.