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Фоторепортаж: «Эпидемия» в Туле представила новую метал-оперу
Фото Екатерины Беловой.

Фоторепортаж: «Эпидемия» в Туле представила новую метал-оперу

7 марта в тульском рок-клубе «М2» выступила группа «Эпидемия» с метал-оперой «Легенда Ксентарона».

Среди исполненных песен были как новые, так и лучшие, уже полюбившиеся публике хиты: «Побег на Ксентарон», «Смерти нет», «Всадник из Льда», «Феанор», «Жизнь в Сумерках», «Черный Маг» и другие.

Ребят задарили тульскими пряниками и осыпали овациями. Как сказали сами артисты, «атмосфера была такой, будто стадион собрали!»

Была у фанатов и возможность поприсутствовать на саундчеке, сфотографироваться с группой и получить их диск с автографами.

 

Команда выпустила новую метал-оперу в начале февраля. Опера одновременно стала как приквелом легендарной «Эльфийской Рукописи», так и завершением истории, начатой на «Сокровище Энии».

В записи альбома приняли участие вокалистка «Мельницы» Хелависа, Дария Ставрович из группы «Слот», Алексей Горшенёв («Кукрыниксы»), Иван Ожогин (мюзикл «Бал Вампиров»), Петр Елфимов, Елена Минина и др. Обложка альбома – Лео Хао («Ария», Blind Guardian).

 

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