Туляк пожаловался в ГИБДД на припаркованный на тротуаре BMW

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В Туле за сутки при содействии граждан сотрудники полиции выявили два факта нарушений правил парковки транспортных средств. Оба раза незаконные действия удавалось зафиксировать благодаря звонкам на телефон доверия УМВД.

В первом случае туляк рассказал об автомобиле БМВ, припаркованном на тротуаре около многоквартирного жилого дома на Калужском шоссе. А во втором случае правила парковки на улице Луначарского нарушили сразу четыре водителя.

Экипажи ДПС зафиксировали факты нарушений и составили на владельцев транспортных средств административные протоколы по ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».

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Телефон доверия УМВД России по Тульской области 32−22−85.